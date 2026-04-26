Llega un frente frío y hará caer la temperatura en la región

Un frente frío avanza hacia la región y se prevé su llegada durante la noche de este domingo, provocando un cambio significativo en las condiciones del tiempo. El fenómeno traerá consigo un marcado descenso de las temperaturas y un incremento del viento proveniente del sector sur.

Si bien se trata de un ingreso de aire frío importante, su permanencia será breve. Las condiciones más frescas se harán sentir especialmente en el arranque de la semana, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 10 grados.

El cambio será notorio tras jornadas con registros más templados, generando un contraste térmico que se percibirá principalmente en las primeras horas del día. No obstante, el alivio térmico tendrá corta duración. Con el correr de los días, se espera una rápida recuperación de las temperaturas, retornando a valores más acordes a la época.

De este modo, el frente frío marcará un paréntesis en la tendencia térmica, dejando un inicio de semana más fresco antes de una nueva suba en los registros.