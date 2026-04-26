General San Martín: apuñalaron a un hombre y murió camino al Perrando

Un hombre de 37 años murió tras ser apuñalado en el barrio Itatí de la localidad de General San Martín. Por el hecho, la Policía detuvo a otro hombre de la misma edad, señalado como el presunto autor.

El ataque ocurrió alrededor de las 13, en inmediaciones de calle Diputado Varela.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local con una grave herida punzocortante en el abdomen.

Debido a su estado crítico —presentaba shock e hipotensión— fue estabilizada e intubada para su derivación al Hospital Perrando de Resistencia.

Sin embargo, el hombre falleció durante el traslado, a la altura de la localidad de La Eduvigis.

En el lugar del hecho, efectivos policiales junto al Gabinete Científico secuestraron varios elementos clave para la investigación: un cuchillo tipo puñal de unos 48 centímetros, prendas con manchas similares a sangre, documentación y un hierro de aproximadamente 1,50 metros con un cuchillo atado en uno de sus extremos.

Además, fue demorado un hombre de 37 años, domiciliado en el mismo barrio, quien quedó aprehendido por disposición de la Justicia. También se incautó la vestimenta que llevaba puesta al momento de su detención.

La causa continúa en investigación, mientras se toman testimonios para esclarecer cómo se produjo el homicidio.