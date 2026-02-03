El calor no afloja en la primera semana de febrero

El clima de Resistencia se caracterizará esta semana por altas temperaturas y condiciones variables que combinarán jornada calurosas con probabilidades de tormentas aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

El pronóstico para la ciudad marca un calor extremo. En particular, el martes 3 de febrero se espera un cielo parcialmente nublado con una probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40% durante el día y la noche. La temperatura máxima será de 34 °C y la temperatura mínima será de 21 °C.

Durante el miércoles 4, las condiciones se mantendrán con tiempo nublado y poca probabilidad de precipitaciones. Se pronostica una máxima de 38 °C y una mínima de 26 °C.

El jueves 5 de febrero no se espera un alivio significativo: el calor persistirá con una máxima de 38 °C y una mínima de 27 °C, bajo un cielo con algunas nubes.

Para el viernes 6 también se esperan altas temperaturas. La máxima será de 38 °C y la mínima de 27° C, con un cielo parcialmente nublado a la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y la noche.