Aterrizó una avioneta no registrada en el límite con Santa Fe: detuvieron a un colombiano

En la noche de este lunes, alrededor de las 20.35, efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros demoraron a un ciudadano extranjero durante un control realizado en el Puesto Caminero María Sara, sobre Ruta Nacional N° 11, kilómetro 983.

El procedimiento se llevó adelante conforme a lo ordenado por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, luego de tomar conocimiento de que una avioneta con vuelo no registrado, con personas extranjeras a bordo, habría aterrizado en una zona rural limítrofe entre las provincias de Chaco y Santa Fe.

Ante esa situación, se dispuso un amplio despliegue policial donde se intensificaron controles vehiculares y de personas en distintos puntos estratégicos de la región.

Como resultado de estas tareas preventivas, personal del puesto caminero de María Sara demoraron a un hombre que no tenía documentación personal.

Luego de consultar sus datos en el sistema migratorio de la División Información de Personas Extranjeras, arrojó que se trataba de un hombre de 37 años, de nacionalidad colombiana.

El ciudadano registraba un alerta por ingreso irregular a la Argentina, motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría de Basail, a fin de continuar con las actuaciones correspondientes y dar intervención a las autoridades competentes.