El aeropuerto de Resistencia lideró el crecimiento de pasajeros en enero

El aeropuerto internacional de Resistencia encabezó en enero el crecimiento interanual de pasajeros de cabotaje en todo el país, en un mes que volvió a marcar un récord histórico para la aviación comercial argentina.

Según el Informe Mensual de Aviación Civil, la terminal chaqueña movilizó 19.000 pasajeros en vuelos domésticos, frente a 12.000 en igual mes de 2025, lo que representa un incremento de 65%, el más alto del ranking nacional. En términos absolutos, el aumento fue de 7630 pasajeros en apenas un año

Contrastes

El desempeño de Resistencia sobresale en un escenario nacional que, si bien mostró expansión, lo hizo a un ritmo mucho más moderado. En enero se registraron 3,087 millones de pasajeros de cabotaje en todo el país, apenas 1% más que en el mismo mes del año anterior.

En el total general, el crecimiento interanual fue de 9%. En este sentido, el informe destaca que los movimientos registrados y el número de pasajeros usuarios de los aeropuertos, tanto en operaciones internacionales como en el total de operaciones, marcaron los niveles más altos jamás alcanzados.

Comparado con otras estaciones del interior, el salto de la capital chaqueña resulta aún más significativo. Aeropuertos como Trelew crecieron 28% y Tucumán 17%, mientras que varias plazas relevantes registraron caídas: Río Gallegos (-15%), Mar del Plata (-12%) y Comodoro Rivadavia (-9%). Incluso destinos de alto volumen turístico, como Bariloche y Mendoza, retrocedieron 8% y 7%, respectivamente

Escenario nacional

En ese contexto, Resistencia no solo lideró en términos porcentuales sino que amplió su participación relativa dentro del sistema aerocomercial regional del NEA, donde históricamente el movimiento ha estado condicionado por la conectividad con Buenos Aires y la estacionalidad.

El informe —elaborado con datos del Sistema Integrado de Aviación Civil (SIAC) al 31 de enero— aclara que en vuelos domésticos cada pasajero se contabiliza tanto en origen como en destino. Bajo esa misma metodología para todas las terminales, la variación chaqueña se destaca con claridad.

La magnitud del crecimiento abre interrogantes hacia delante. Si la tendencia se consolida, podría impactar en la programación de frecuencias, en la ocupación de aeronaves y en la evaluación de nuevas rutas. Por ahora, los números de enero posicionan al aeropuerto de Resistencia como el de mayor dinamismo relativo del país en el inicio de 2026, en contraste con un sistema que crece.