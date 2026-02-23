Murió un motociclista tras chocar contra un automóvil por la Ruta 95

Un joven de 24 años falleció este domingo por la noche, tras protagonizar un siniestro vial sobre Ruta Nacional 95, a la altura del kilómetro 1006, en cercanías de Colonia El Peguriel.

El hecho se registró alrededor de las 22:55 y fue protagonizado por un automóvil Toyota Yaris, conducido por una mujer de 63 años, y una motocicleta Motomel DLX azul, guiada por el joven.

Tras el impacto, una ambulancia del hospital local trasladó al motociclista. Minutos después, desde el centro de salud informaron que el paciente ingresó sin signos vitales.

Intervino Comisaría Segunda de Villa Ángela y trabajó en el lugar personal de Criminalística