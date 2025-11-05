El temporal causó graves daños en los cultivos de Mesón de Fierro

La intensa tormenta que se desató en la noche del martes arrasó con sembradíos y provocó pérdidas en productores de la zona rural. También se reportaron caídas de árboles y cortes eléctricos.


La localidad de Mesón de Fierro, en el sudoeste chaqueño, fue una de las más afectadas por la fuerte tormenta registrada durante la noche del martes. El fenómeno climático, que llegó acompañado de viento intenso, lluvia y granizo, provocó importantes daños en los cultivos y afectó a numerosos productores rurales.

Según informaron vecinos y autoridades locales, los campos sembrados con soja, maíz y girasol sufrieron pérdidas significativas, especialmente en las zonas bajas donde el agua se acumuló rápidamente. El granizo, además, golpeó con fuerza las hojas y tallos, dejando los lotes prácticamente destruidos en algunos sectores.

El viento también derribó postes de energía y árboles, dejando sin suministro eléctrico a buena parte de la zona durante varias horas.
Desde el municipio y el Ministerio de Producción del Chaco se iniciaron tareas de relevamiento para estimar el impacto económico del temporal y evaluar posibles asistencias a los productores damnificados.

