EDUCACIÓN: Llegaron los Kits Tecnológicos para los equipos semifinalistas de la Copa Robótica Educabot 2026

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, celebró la llegada de los kits y equipamientos tecnológicos que serán entregados a los diez equipos de estudiantes de siete instituciones educativas públicas y privadas de la provincia que clasificaron a la semifinal de la Copa Robótica Educabot 2026, uno de los certámenes nacionales más importantes en tecnología, ciencia y programación para estudiantes del nivel secundario.

La instancia semifinal provincial se realizará el próximo 14 de agosto, de 8 a 12, en el Centro de Innovación “ELE”, donde los equipos pondrán a prueba los robots construidos con los kits de la línea Makeblock, especialmente diseñados para el ensamblaje, programación y prototipado de robots educativos.

La Copa Robótica es una iniciativa nacional organizada por Educabot junto a ministerios de Educación y áreas de Ciencia y Tecnología de distintas provincias, con el objetivo de impulsar el talento argentino mediante la robótica, la innovación, el pensamiento computacional y el trabajo colaborativo.

En esta edición 2026, los participantes deberán diseñar, construir y programar un robot capaz de resolver desafíos vinculados a una problemática específica, cuya temática central estará enfocada en las energías renovables y la innovación tecnológica.

Las instituciones chaqueñas que clasificaron a esta instancia son la EES Nº 42 de Colonia Benítez y, de Resistencia, la EET Nº 24, UEGP Nº 197, UEGP Nº 114, EETA Nº 32, UEGP Nº 104 y UEGP Nº 16.

Durante la entrega de los kits acompañaron a la ministra Naidenoff el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez, y la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk.

Competencia por etapas

La Copa Robótica Educabot se desarrolla en cuatro etapas. Las dos primeras ya fueron superadas por los equipos chaqueños. En la primera se evaluaron habilidades blandas, lógica, pensamiento computacional y resolución de desafíos mediante una plataforma virtual.

En la segunda etapa, los estudiantes trabajaron en programación e inteligencia artificial, desarrollando desafíos técnicos de manera remota, diseñando prototipos simulados y aplicando herramientas de programación e IA.

La tercera etapa será la semifinal provincial, prevista para el 14 de agosto en el Centro de Innovación “ELE”, donde los equipos competirán presencialmente con sus robots sobre la pista oficial de desafíos.

Finalmente, los equipos que resulten ganadores representarán al Chaco en la final nacional, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo, en la provincia de Neuquén. Allí participarán dos equipos por cada provincia del país en busca del título nacional de la Copa Robótica Educabot 2026.