Makallé: El IPDUV y el municipio firmaron un convenio para construir viviendas con esfuerzo compartido

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y la Municipalidad de Makallé suscribieron un convenio de cooperación para avanzar en la construcción de viviendas y el mejoramiento del hábitat, en el marco de una política de trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales.

El acuerdo fue firmado por el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, y el intendente de Makallé, Marcelo Angione. El convenio específico establece que el organismo provincial aportará los materiales necesarios para la ejecución de las obras, mientras que el municipio tendrá a su cargo la mano de obra.

La iniciativa forma parte de un convenio marco de cooperación institucional que tiene como objetivo generar soluciones habitacionales para las familias chaqueñas mediante un esquema de esfuerzo compartido, fortaleciendo la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios.

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, destacó que este modelo de gestión permite optimizar recursos y acelerar la respuesta a la demanda habitacional. Además, remarcó que la construcción de viviendas no solo brinda un techo digno a las familias, sino que también impulsa el empleo local, genera oportunidades para el sector de la construcción y beneficia a pequeños productores y proveedores de la comunidad. “El esfuerzo compartido es una política que impulsa el Gobierno provincial para que cada actor cumpla un rol fundamental y las obras lleguen a quienes más las necesitan”, expresó Berecoechea.

Por su parte, el intendente Marcelo Angione valoró el trabajo articulado con el IPDUV y aseguró que el convenio permitirá dar respuestas concretas a la demanda de viviendas en Makallé, al tiempo que contribuirá al desarrollo económico de la localidad.

Con este acuerdo, Provincia y Municipio consolidan un modelo de cooperación que busca garantizar el acceso a la vivienda, mejorar la calidad de vida de las familias y promover el crecimiento de las comunidades a través de la obra pública y la generación de empleo.