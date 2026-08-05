Anunciaron el cronograma de pago de los Programas Provinciales

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, cuyos desembolsos comenzarán el próximo lunes 10 de agosto.

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos de la entidad, permitiendo a los beneficiarios acceder a sus haberes de manera rápida y segura.

Desde la cartera económica señalaron que la planificación del cronograma busca garantizar mayor orden y previsibilidad en los pagos, evitando aglomeraciones y facilitando el acceso a los fondos mediante herramientas digitales.

De acuerdo con el cronograma establecido, el lunes 10 de agosto se abonará el programa Expertos, correspondiente al Ministerio de Salud.

El viernes 14 de agosto será el turno de las Becas Más Salud, dependientes del Ministerio de Salud, y de las Becas Más Gobierno, pertenecientes al Ministerio de Gobierno.

En tanto, el martes 18 de agosto se acreditarán los fondos del Programa de Reconversión Laboral Canillitas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, y del Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, correspondiente al Ministerio de Educación.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas recordaron que los fondos estarán disponibles a través de los cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles del Nuevo Banco del Chaco, por lo que no será necesario concurrir a una sucursal bancaria para percibir los beneficios.