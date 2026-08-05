Insssep advierte por nuevas estafas: no realiza reempadronamiento ni actualización de datos

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) informó que no se encuentra realizando ninguna campaña de reempadronamiento ni de actualización de datos personales de sus afiliados, y alertó a la comunidad sobre posibles intentos de estafa mediante el pedido de información sensible.

Desde el Directorio del organismo remarcaron que ninguna dependencia del Insssep solicita datos personales, bancarios o financieros a través de llamados telefónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o redes sociales.

En ese sentido, instaron a los afiliados a extremar los cuidados y a no compartir información personal o confidencial con desconocidos, a fin de evitar ser víctimas de fraudes.

Asimismo, recordaron que el Insssep nunca requerirá en sus trámites datos relacionados con cuentas bancarias o CBU, claves personales o contraseñas, ni información financiera o de seguridad que sea de uso exclusivo del titular.

Finalmente, desde el organismo recomendaron que, ante cualquier duda o contacto sospechoso, los afiliados no respondan ni brinden información, y se comuniquen únicamente a través de los canales oficiales del Insssep o concurran a la delegación más cercana para realizar las consultas correspondientes.