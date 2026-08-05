Se detectaron 16 toneladas de papas transportadas sin documentación sanitaria

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó y decomisó en Chaco, 16 toneladas de papas que eran transportadas sin el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) requerido por la normativa vigente, que avale su origen y garantice su inocuidad.

Durante el procedimiento, llevado a cabo en la localidad de Basail junto con la Policía provincial agentes del Centro Regional Chaco-Formosa del Senasa, inspeccionaron un camión con acoplado que trasladaba 11 toneladas de cebollas y 16 de papas, constatando que las primeras contaban con la documentación sanitaria correspondiente, no así los tubérculos carecían del DTV-e obligatorio para su transporte.

Decomiso de papas.

Al tratarse de una falta grave y que implica un riesgo para el estatus fitosanitario y para la salud de las personas, el organismo sanitario nacional dispuso el decomiso y la posterior desnaturalización de las papas. Por su parte, el resto de la carga fue liberada y continuó en circulación hacia su destino.

Cabe destacar que algunos productos vegetales deben utilizar para su traslado el DTV-e. Todas las gestiones relacionadas con este documento se realizan por medio del Sistema Integrado de Gestión del Documento de Tránsito Vegetal (SIGDTV), completamente por autogestión.