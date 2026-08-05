Avanza la construcción del nuevo muro perimetral del cementerio de Fontana

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La Municipalidad de Fontana informó que continúan a buen ritmo los trabajos de construcción del nuevo muro perimetral del cementerio local, una obra destinada a fortalecer la seguridad, mejorar el orden y optimizar la infraestructura de uno de los espacios de mayor valor para la comunidad.

La intervención se lleva adelante de manera conjunta con el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, en el marco de un trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial para mejorar los servicios e infraestructura de la ciudad.

Desde la comuna señalaron que el nuevo cerramiento permitirá brindar mayores condiciones de resguardo y contribuirá al mantenimiento del predio, beneficiando a las familias que concurren al cementerio para recordar a sus seres queridos.

Asimismo, destacaron que la obra representa un avance significativo en la puesta en valor de este espacio público y forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura urbana de Fontana.

Las autoridades municipales remarcaron que los trabajos continuarán hasta su finalización, reafirmando el compromiso de seguir gestionando y ejecutando obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

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