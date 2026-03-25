ECOM Chaco se posiciona en el debate nacional sobre conectividad e inteligencia artificial

La empresa estatal ECOM Chaco volvió a ubicarse en el centro de la escena tecnológica nacional tras su participación en Nplay 2026, uno de los encuentros más importantes del país en materia de conectividad e innovación digital.

El evento, organizado por el Grupo Convergencia y realizado en Córdoba, reunió a empresas, especialistas y referentes del sector para debatir los desafíos que impone la expansión de la inteligencia artificial y la necesidad de infraestructuras tecnológicas cada vez más robustas.

En ese marco, el presidente de la firma chaqueña, Adrián Veleff, tuvo un rol central al moderar el panel “Debate IA+. Las Sapem frente al desafío de la conectividad IA Ready”, uno de los más convocantes del encuentro. Allí se discutió cómo las empresas provinciales deben adaptarse a un escenario que exige baja latencia, alta velocidad y mayores estándares de ciberseguridad.

El panel se ubicó entre los tres de mayor convocatoria del evento, con más de 220 asistentes desde su inicio, lo que evidenció el interés creciente en torno al impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de conectividad.

Durante su intervención, Veleff remarcó el valor estratégico de estos espacios. “Nplay es un evento de oportunidades. No es solo una presencia institucional, sino un ámbito donde se construyen soluciones concretas”, afirmó.

La participación de ECOM no solo tuvo un carácter expositivo, sino también de gestión. Según detalló su titular, instancias previas del mismo evento permitieron avanzar en acuerdos clave, como el firmado con Telespazio durante la gestión del gobernador Leandro Zdero. Ese convenio hoy posibilita la instalación de 100 antenas —sobre un total proyectado de 400— destinadas a mejorar la conectividad del sistema educativo provincial.

Además, la empresa avanza en pruebas con tecnología satelital de órbita GEO y soluciones multi-órbita, mientras mantiene negociaciones con proveedores como Telecentro y Orbith para ampliar la infraestructura con la incorporación de otras 600 antenas.

Como indicador de su posicionamiento, desde ECOM también destacaron haber sido elegidos como proveedores de internet dedicado para el nuevo centro logístico de Mercado Libre en Puerto Tirol, un proyecto clave en la región.

En un contexto donde la conectividad se vuelve un factor crítico para el desarrollo productivo, educativo y tecnológico, ECOM Chaco busca consolidarse como un actor estratégico no solo a nivel provincial, sino también en el escenario nacional.