La Comisión por la Memoria llamó a sostener la organización y la lucha colectiva

La Comisión Provincial por la Memoria del Chaco difundió un documento al cumplirse medio siglo del último golpe de Estado en la Argentina, en el que reflexiona sobre el impacto histórico de la dictadura y su proyección en la actualidad. El texto recuerda que aquel proceso implicó la ruptura del orden democrático y la aplicación de un modelo que afectó profundamente el tejido social y productivo del país.

En su análisis, el organismo advierte sobre problemáticas contemporáneas vinculadas a la situación económica y social, el funcionamiento de las instituciones y el acceso a derechos básicos. También plantea preocupaciones en torno al rol del Poder Judicial y a las políticas públicas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, en un contexto que consideran complejo para distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, el documento describe las dificultades que atraviesan trabajadores, jubilados, estudiantes y otros grupos sociales, mencionando el impacto de la crisis en áreas como la salud, la educación y el empleo. En ese marco, se remarca la importancia de fortalecer políticas públicas que garanticen inclusión, desarrollo y condiciones de vida dignas.

Hacia el final, el texto pone el foco en la memoria colectiva y en la vigencia de las luchas por los derechos humanos, reivindicando el legado de las víctimas del terrorismo de Estado y de quienes sostuvieron históricamente los reclamos de justicia. También destaca el valor de la unidad entre organizaciones sociales, sindicales y políticas para afrontar los desafíos actuales.