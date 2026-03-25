Trump, sobre Irán: «Estamos ante un cambio de régimen»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes que Irán está ante «un cambio de régimen», tras la eliminación de «todos sus líderes» anteriores durante la guerra en Medio Oriente, y que Teherán había hecho una importante concesión, en relación con los esfuerzos por lograr la apertura del Estrecho de Ormuz y que «acordaron no tener armas nucleares» .

«Es… realmente tenemos un cambio de régimen«, indicó el presidente a periodistas en el Despacho Oval, según reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente estadounidense calificó lo ocurrido como un cambio de régimen implícito en los nuevos interlocutores iraníes. «Los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio y que crearon todos esos problemas», sostuvo.

«Nos dieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de enorme valor, y no voy a decirles cuál es, pero fue algo muy significativo», afirmó Trump en el Despacho Oval, y dio a entender que esa acción había contribuido a los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Según Trump, el «regalo» estaba relacionado con el petróleo y el gas. «Estaba relacionado con el flujo, con el estrecho», expresó, en referencia al Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de hidrocarburos que, según CNN, había estado prácticamente cerrada.

«Nos lo dieron, y dijeron que lo iban a dar, así que eso significó una cosa para mí: estamos tratando con las personas adecuadas», afirmó, y agregó: «Son los únicos que podían haberlo hecho».

Según el presidente, Irán estaba «actuando con sensatez» y ya había hecho una concesión importante. «Y recuerden, todo empieza con que no pueden tener un arma nuclear, como dije ayer», manifestó. «Dije:‘Bueno, lo primero, segundo y tercero es que no pueden tener un arma nuclear’, y no van a tener un arma nuclear, y estamos hablando de eso. No quiero adelantarme, pero han acordado que nunca tendrán un arma nuclear«.