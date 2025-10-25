Detuvieron a un hombre por el robo de una motocicleta en Resistencia

Efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas, a través de la División Sustracción Vehicular, lograron detener a un hombre acusado de robar una motocicleta en pleno centro de la ciudad. El procedimiento se concretó este jueves por la noche, alrededor de las 20:45, en la intersección de calle José Neverí y avenida Laprida.

El hecho se originó a partir de una denuncia radicada el 23 de octubre cuando un jóven reportó el robo de su motocicleta Motomel Blitz 110 cc, color celeste, la cual había dejado estacionada en avenida Sarmiento al 350 .

Tras la denuncia, personal policial inició una serie de tareas investigativas y relevamiento de cámaras de seguridad, obteniendo imágenes que permitieron identificar al presunto autor, un hombre conocido en el ambiente delictivo con el alias de “Tripa”, identificado como Luis Alberto Borba, de 37 años.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso frecuentaba la zona norte de Resistencia y habría intentado vender el vehículo a bajo costo. Con esa información, los agentes diagramaron un operativo de vigilancia discreta, logrando ubicar y detener al acusado, quien vestía la misma ropa con la que fue captado por las cámaras al momento del robo.

El detenido fue trasladado al Departamento de Investigaciones Complejas, donde quedó aprehendido por disposición del Equipo Fiscal en turno. Además, se secuestraron las prendas utilizadas durante el hecho, consideradas de interés para la causa.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera Metropolitana, que instruye la investigación por supuesto hurto.