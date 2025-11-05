Dos nuevos operativos de donación de órganos en la provincia

5ce97f75-2acb-4ca1-aea7-e3e85e62aa93

El Ministerio de Salud del Chaco y el Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (CUCAI) concretaron nuevos operativos de donación de órganos y tejidos que permitirán mejorar la calidad de vida de seis personas, gracias a la decisión solidaria de dos donantes chaqueños y sus familias.

Las intervenciones se realizaron en el Hospital Julio C. Perrando, en Resistencia. Como resultado, dos pacientes de la provincia recibieron un trasplante renal, mientras que otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperaron la visión mediante trasplantes de córneas. Además, se encuentran en procesamiento otras dos córneas próximas a ser asignadas.
Los operativos fueron coordinados por el CUCAI Chaco y la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), con el acompañamiento de los equipos médicos del establecimiento.
“El esfuerzo conjunto entre los hospitales, el compromiso de los equipos de salud y la solidaridad de las familias donantes hacen posible estos logros. Cada donación representa una nueva oportunidad de vida y reafirma nuestro compromiso con una cultura donante en toda la provincia”, señaló el director del CUCAI Chaco, Dr. Walter Bonfanti.
En lo que va del año, la provincia alcanzó 17 operativos de donación y 62 trasplantes, consolidando el trabajo sostenido del sistema sanitario provincial para garantizar el acceso a estas intervenciones que salvan y transforman vidas.

Más Noticias

pj-fachada_optimized-780x470

La Lista 33 denuncia irregularidades en la interna del PJ chaqueño y reclama garantías de transparencia

WhatsApp Image 2025-11-05 at 12.14.09

Modernización Histórica: el Registro de la Propiedad ahora será 100% digital

poceada

Un apostador de Machagai ganó más de $322 millones en la Poceada Chaqueña

Te pueden interesar

573968714_1158262463078559_2843505306583146007_n

La Escondida: el intendente Alfredo Caballero anunció una bonificación extraordinaria y mejoras para el personal municipal

5ce97f75-2acb-4ca1-aea7-e3e85e62aa93

Dos nuevos operativos de donación de órganos en la provincia

pj-fachada_optimized-780x470

La Lista 33 denuncia irregularidades en la interna del PJ chaqueño y reclama garantías de transparencia

WhatsApp Image 2025-11-05 at 09.11.33

La comuna ejecuta un intenso trabajo de recuperación de las calles de tierra

565037905_18326086048243095_1965653979288383581_n

La Municipalidad de Fontana llevó el operativo “Muni en Acción” al barrio San Pantaleón