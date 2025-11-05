Dos nuevos operativos de donación de órganos en la provincia

El Ministerio de Salud del Chaco y el Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (CUCAI) concretaron nuevos operativos de donación de órganos y tejidos que permitirán mejorar la calidad de vida de seis personas, gracias a la decisión solidaria de dos donantes chaqueños y sus familias.

Las intervenciones se realizaron en el Hospital Julio C. Perrando, en Resistencia. Como resultado, dos pacientes de la provincia recibieron un trasplante renal, mientras que otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperaron la visión mediante trasplantes de córneas. Además, se encuentran en procesamiento otras dos córneas próximas a ser asignadas.

Los operativos fueron coordinados por el CUCAI Chaco y la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), con el acompañamiento de los equipos médicos del establecimiento.

“El esfuerzo conjunto entre los hospitales, el compromiso de los equipos de salud y la solidaridad de las familias donantes hacen posible estos logros. Cada donación representa una nueva oportunidad de vida y reafirma nuestro compromiso con una cultura donante en toda la provincia”, señaló el director del CUCAI Chaco, Dr. Walter Bonfanti.

En lo que va del año, la provincia alcanzó 17 operativos de donación y 62 trasplantes, consolidando el trabajo sostenido del sistema sanitario provincial para garantizar el acceso a estas intervenciones que salvan y transforman vidas.