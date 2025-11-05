La Escondida: el intendente Alfredo Caballero anunció una bonificación extraordinaria y mejoras para el personal municipal

El acuerdo fue firmado con la secretaria general de UPCN Chaco. Incluye un bono de $45.000, corrimiento de categoría y evaluación de casos especiales. Beneficia a todo el personal municipal, sin distinción gremial.

La Escondida – El intendente Alfredo Caballero anunció este martes la firma de un acta acuerdo con la secretaria general de UPCN Chaco, en el marco de una política de reconocimiento y mejora para los trabajadores municipales.

El convenio establece una bonificación extraordinaria de $45.000 para todo el personal municipal y un corrimiento de una categoría en la escala laboral, además de la evaluación de casos especiales que requieran revisión individual.

“Este beneficio alcanza a todos los empleados municipales, sin distinción de afiliación gremial. Valoramos el trabajo de cada uno y seguimos construyendo juntos un municipio más justo, inclusivo y comprometido con su gente”, destacó el jefe comunal.

Caballero remarcó que el acuerdo es el resultado del diálogo y el compromiso compartido entre el Ejecutivo municipal y los representantes gremiales, en una mesa de trabajo orientada a mejorar las condiciones laborales y salariales del personal.

La medida se suma a otras acciones impulsadas por la gestión municipal, orientadas a fortalecer la estabilidad, la capacitación y el bienestar de los trabajadores de La Escondida.