La Lista 33 denuncia irregularidades en la interna del PJ chaqueño y reclama garantías de transparencia

La Lista 33 “Agrupación Provincial Justicialista La María Eva” hizo pública este lunes su preocupación por el accionar de la Junta Electoral del Partido Justicialista – Distrito Chaco, al que acusó de adoptar medidas que “atentan contra la transparencia” y restringen el derecho de participación de la militancia en el proceso interno del partido.

Según expresaron, los integrantes de la lista se encuentran debidamente afiliados y figuran en los padrones oficiales del PJ. “Somos compañeros y compañeras con trayectoria de militancia en nuestras localidades, que participamos históricamente de la vida partidaria”, señalaron en un escrito presentado bajo la representación del apoderado y candidato Jorge Gustavo Fernández.

28.000 avales presentados

La agrupación destacó que cumplió en tiempo y forma con la presentación de avales exigidos por la Junta Electoral: fueron 28.000 firmas contenidas en 2.800 planillas, todas selladas y recepcionadas oficialmente. La cifra supera ampliamente el porcentaje mínimo requerido para habilitar la participación en la contienda interna.

Reclamo por el respeto de derechos garantizados

Desde la Lista 33 advirtieron que el accionar de la Junta Electoral estaría vulnerando derechos garantizados por la Constitución Nacional y por la Ley 23.298 de Partidos Políticos, que aseguran a cada afiliado el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones.

En esa línea, recordaron que la Carta Orgánica del PJ Chaco establece normas de cumplimiento obligatorio, entre ellas:

Art. 5: derecho de todos los afiliados a la libre participación.

Art. 25: respeto a la voluntad democrática en la elección de autoridades.

Art. 35: prohibición de prórroga de mandatos y obligación de convocar a internas periódicas.

“Estas normas no son interpretativas ni accesorias: son obligaciones que deben cumplirse para garantizar la legitimidad del proceso”, señalaron.

Sospechas de favoritismo interno

La agrupación rechazó “cualquier maniobra que busque deslegitimar o impedir la participación” de la Lista 33 y expresó su preocupación ante posibles beneficios para la lista oficialista “17 de Octubre”. “La democracia partidaria no puede estar en manos de una conducción cerrada ni sometida a intereses minoritarios”, afirmaron.

Participación en tres localidades y listas completas

La Lista 33 remarcó que presentó listas completas en Resistencia, Barranqueras y Tres Isletas, además de autoridades para:

Consejo Provincial Justicialista

Mesa del Congreso Provincial

Representación ante el Congreso Nacional del PJ

“Estamos en regla en todos los niveles y cumplimos cada paso legal y orgánico exigido. No existe motivo válido para intentar excluirnos”, indicaron.

“El justicialismo pertenece a sus afiliados”

Finalmente, la agrupación exigió a la Junta Electoral el reconocimiento pleno de su participación y el aseguramiento de un proceso interno “justo, transparente y con igualdad de condiciones para todos los sectores”.