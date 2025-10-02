Dos detenidos por el robo de $4,6 millones en Makallé

La División Delitos Contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana detuvo este jueves, en Barranqueras, a dos personas, al tiempo que secuestró el auto en que se trasladaban, en el marco de la investigación por un millonario robo ocurrido el pasado 18 de septiembre, en Makallé.

Ese día, un hombre de 43 años, de Posadas, denunció que había dejado su camión Iveco Tector estacionado en la entrada de la localidad de Makallé y, al regresar 40 minutos después, descubrió que desconocidos habían forzado la puerta y se habían llevado una mochila con $4.600.000 en efectivo.

Tras un minucioso análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas investigativas, los agentes lograron identificar el vehículo utilizado en el robo y a sus presuntos autores.

Así, con órdenes libradas por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Carlos Codina, la Policía realizó este jueves una serie de allanamientos simultáneos en el barrio Ciudad de los Milagros de la localidad portuaria, que permitieron la detención de un joven de 24 año y su hermana, de 30, ambos domiciliados en Barranqueras.

Además, se secuestró un automóvil Ford Fiesta 1.6L Titanium azul, presuntamente empleado en el ilícito.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Equipo Fiscal N°6.

La mujer quedó alojada en la División Microtráfico, mientras que el hombre fue trasladado al Departamento de Investigaciones Complejas.

Las autoridades informaron que la investigación continúa para intentar recuperar el dinero sustraído.