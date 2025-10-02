Sáenz Peña: inauguraron centro de diabetes infanto-juvenil

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, acompañó este jueves la inauguración del centro integrado de diabetes infanto-juvenil del Hospital 4 de Junio.

El acto inaugural contó con la presencia del director del Hospital 4 de Junio, doctor Jaime Etchelouz; los co-directores Ivone Duarte y Sebastian Rodriguez; la médica pediatra Karina Fernandez, especialista en diabetes infantil; la doctora Mariela Mercadín, directora general de Regiones Sanitarias; la presidente del Concejo Deliberante Nora Gauna, pacientes, familiares y personal del Hospital 4 de Junio que se desempeñará en el lugar.

El centro integrado cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por: nutricionistas, psicólogos, médicos, entre otros. La función principal del mismo será impartir educación alimentaria para la familia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes que conviven con la enfermedad.

«Este más allá de que se denomina consultorio, es un lugar pensado para el acompañamiento de los niños con este tipo de enfermedad, que lamentablemente prevalece en un alto porcentaje de la población», afirmó el director del Hospital 4 de Junio.

Por su parte, el intendente Cipolini comentó que desde el municipio se mantiene el compromiso para acompañar al equipo de trabajo del Hospital y seguir profundizando el trabajo en conjunto con el sistema de salud.

«Este lugar representa una mano tendida para los niños que atraviesan esta enfermedad, de acompañamiento para las familias y para mejorar la calidad de vida de ellos. En buena hora que desde el Estado, a través del Ministerio de Salud y el Hospital, tengan este compromiso, así que les deseo todo el éxito y cuenten con nosotros», sostuvo el Intendente.