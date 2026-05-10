Ante el frío, refuerzan los operativos nocturnos de contención para personas en situación de calle

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, refuerza los operativos de contención nocturna destinados a personas en situación de calle, ante las bajas temperaturas y el aumento de la vulnerabilidad social, durante los meses más fríos del año.

Como cada año, los equipos de abordaje psicosocial intensifican los rastrillajes territoriales, especialmente durante los fines de semana y en horarios nocturnos, entre marzo y septiembre, período en el que se registran las temperaturas más bajas.

Las recorridas se realizan en zonas previamente identificadas de Resistencia y el Gran Área Metropolitana, mediante relevamientos que permiten detectar situaciones de riesgo y brindar asistencia inmediata a personas que atraviesan contextos complejos.

Los equipos territoriales están conformados por una coordinadora y voluntarios interdisciplinarios, quienes desarrollan entrevistas sociales, realizan derivaciones a las áreas correspondientes según cada caso y entregan elementos de abrigo, además de brindar acompañamiento integral.

El objetivo de estas acciones es fortalecer la presencia del Estado en el territorio y garantizar respuestas rápidas y efectivas para aquellas personas que pernoctan en la vía pública durante las noches de bajas temperaturas.

Desde la cartera social recordaron, además, que las personas adultas pueden acceder, de manera voluntaria y respetando los protocolos establecidos, a dispositivos de contención como el Parador Nocturno y los Centros de Inclusión Social, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano.

DATOS DE CONTACTO

La Dirección de Abordaje Psicosocial funciona en Vedia 352 de Resistencia, donde equipos interdisciplinarios reciben y evalúan las demandas vinculadas a situaciones de calle.

Para informar casos o solicitar asistencia, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 3624337439 y 3624336377, disponibles las 24 horas.