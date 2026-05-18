Por tareas técnicas, el Insssep dispuso vías alternativas de atención
El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP) informó que, debido a tareas ténicas en el sistema telefónico, la línea 4414400 y sus internos se encuentran momentáneamente fuera de servicio.
Ante este inconveniente, el organismo dispuso canales alternativos de atención para la comunicación con sus afiliados y el normal desarrollo de consultas y trámites.
LAS VÍAS ALTERNATIVAS
- WhatsApp oficial: 3624-332065
- Correos electrónicos por área:
- Obras Sociales: obrasocial@insssep.gov.ar
- Gerencia de Obras Sociales: gerenciaobrasocial@insssep.gov.ar
- Seguros: rgarcia@insssep.gob.ar
- Jubilaciones: jubilaciones@insssep.gov.ar
Además, se encuentran disponibles los siguientes contactos específicos:
- Farmacia Social: teléfonos 3624-338458 / 3624-338252 y aplicación «INSSSEP FARMA».
- Banco de Prótesis: teléfono 3624-740035 y correo banco.protesis.prov@insssep.gov.ar
En ese marco, desde el INSSSEP indicaron además que personal técnico especializado ya trabaja para restablecer el funcionamiento habitual del servicio en el menor tiempo posible.
Asimismo, desde el organismo también solicitan utilizar estas vías alternativas de contacto hasta la normalización total del servicio telefónico.