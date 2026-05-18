Desarrollo Humano refuerza la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco intensificó los operativos de asistencia y contención destinados a personas en situación de calle ante el descenso de las temperaturas registrado en Resistencia y el Área Metropolitana.

Las acciones son coordinadas por el ministro Diego Gutiérrez a través de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, junto a equipos de abordaje psicosocial que realizan recorridas nocturnas y rastrillajes territoriales en distintos puntos previamente identificados.

Operativos nocturnos y asistencia inmediata

Desde la cartera social informaron que los operativos se desarrollan entre los meses de marzo y septiembre, período en el que suelen registrarse las temperaturas más bajas del año.

Durante las recorridas, los equipos interdisciplinarios brindan asistencia inmediata, realizan entrevistas sociales, entregan elementos de abrigo y coordinan derivaciones según las necesidades de cada persona asistida.

“El objetivo es fortalecer la presencia del Estado en el territorio y garantizar respuestas rápidas y efectivas para quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad”, señalaron desde el ministerio.

Dispositivos de contención disponibles

El organismo recordó además que las personas adultas pueden acceder de manera voluntaria a distintos espacios de alojamiento y acompañamiento, como el Parador Nocturno y los Centros de Inclusión Social dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano.

Los equipos territoriales están integrados por coordinadores y voluntarios interdisciplinarios que trabajan de manera permanente en el seguimiento y acompañamiento de cada caso detectado.

Líneas de contacto habilitadas las 24 horas

La Dirección de Abordaje Psicosocial funciona en Vedia 352 de Resistencia, donde se recepcionan y evalúan demandas vinculadas a personas en situación de calle.

Además, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 3624-337439 y 3624-336377, disponibles durante las 24 horas para informar casos o solicitar asistencia.