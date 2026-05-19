Continúan con gran convocatoria los cursos de Chef Profesional y Corte y Confección en Chorotis

Con una importante participación de vecinos, continúan desarrollándose en Chorotis los cursos de Chef Profesional y Corte y Confección, propuestas de capacitación impulsadas con el objetivo de brindar nuevas herramientas de formación y salida laboral para la comunidad.

Las actividades comenzaron con una jornada de integración y capacitación destinada a los participantes, donde además se generó un espacio de intercambio y acompañamiento entre alumnos y docentes para fortalecer el desarrollo de las clases.

Formación con salida laboral

Las capacitaciones están orientadas a ofrecer conocimientos teóricos y prácticos vinculados tanto al rubro gastronómico como al área textil, dos sectores que representan oportunidades concretas de inserción laboral y emprendimientos independientes.

El curso de Chef Profesional apunta a la formación en técnicas básicas y avanzadas de cocina, manipulación de alimentos y elaboración gastronómica, mientras que la propuesta de Corte y Confección busca capacitar a los asistentes en costura, diseño y confección de prendas.

Las clases están a cargo de los profesores Antonio Ávila y Ariel Campos, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar tanto las instancias prácticas como los contenidos teóricos.

Apuesta a la capacitación y el desarrollo personal

Desde el municipio remarcaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas destinadas a ampliar oportunidades de formación para jóvenes y adultos de la localidad.

Las autoridades destacaron además que la alta convocatoria refleja el interés de la comunidad en acceder a herramientas que permitan mejorar las posibilidades de empleo, generar emprendimientos propios y fortalecer la economía familiar.

En ese marco, la gestión encabezada por Ariel Hofstetter ratificó su acompañamiento a programas de capacitación y desarrollo personal orientados a promover el crecimiento laboral y educativo de los vecinos.

Las actividades continuarán durante las próximas semanas con encuentros teóricos y prácticos destinados a consolidar los conocimientos adquiridos por los participantes.