Diputada Flores: “Con supervisores en cada zona, garantizamos acompañamiento pedagógico y territorial de los docentes

La Legislatura chaqueña aprobó por Ley 4240 «E» la iniciativa presentada por la diputada Analía Inés Flores, que establece —con carácter extraordinario, transitorio y por única vez— un régimen especial para la cobertura de los cargos vacantes de Supervisor Zonal Técnico-Docente y Administrativo del Nivel Secundario. “Con esta ley damos respuesta a una deuda histórica con nuestros docentes”, señaló la legisladora.

Este proyecto surge como respuesta a una necesidad urgente del sistema educativo provincial, que desde el año 2007 no ha convocado concursos específicos para acceder a cargos de supervisión. La ausencia de estos procesos durante más de dieciocho años generó un vacío que afectó tanto el derecho a la carrera docente como el funcionamiento institucional, debilitando el acompañamiento pedagógico y territorial en las escuelas secundarias.

La ley habilita la cobertura temporal de vacantes a favor de los docentes que participaron del Concurso de Ascenso de Jerarquía N° 19, reconociendo el mérito de quienes aprobaron las instancias evaluativas y alcanzaron el puntaje mínimo requerido, pero no pudieron adjudicar cargos por falta de vacantes. De esta manera, se evita que la idoneidad y el esfuerzo de estos profesionales queden postergados y se garantiza la continuidad del servicio educativo en cada zona.

La diputada Flores subrayó que el proyecto tiene un triple valor porque reconoce la idoneidad y el esfuerzo de los docentes concursantes, restituyendo un derecho largamente esperado. Además garantiza la continuidad del servicio educativo en sus dimensiones pedagógicas, administrativas y territoriales, asegurando que cada comunidad cuente con supervisores presentes y activos.

Por otra parte, la ley preserva el principio de concursos como mecanismo regular de acceso a cargos jerárquicos, ya que las designaciones serán interinas, transitorias o supletorias y cesarán automáticamente cuando se convoque el próximo concurso de ascenso.

“Con esta ley damos respuesta a una deuda histórica con nuestros docentes y aseguramos que el sistema educativo cuente con supervisores en cada zona, fortaleciendo el derecho a aprender de nuestras juventudes”, expresó la legisladora justicialista.

Este régimen excepcional no solo atiende una urgencia administrativa, sino que también repara una injusticia histórica con quienes demostraron mérito y compromiso en el concurso, y al mismo tiempo fortalece la estructura de supervisión escolar, indispensable para garantizar calidad educativa, acompañamiento institucional y presencia territorial del Estado en cada rincón del Chaco.