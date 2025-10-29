Detuvieron en Villa Libertad a un moto-uber acusado de abusar sexualmente a una joven de 19 años

WhatsApp-Image-2025-10-29-at-08.13.46

Un hombre de 55 años fue detenido este martes en Villa Libertad, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 19 años. La denuncia fue radicada por la víctima en el Dispositivo de Unidad de Seguimiento de Hechos (D.U.S.H.), donde relató que el hecho ocurrió el lunes por la mañana, luego de solicitar un moto-uber para dirigirse a la casa de su madre.

Según el parte policial, el conductor —identificado en la aplicación como D.E.— habría convencido a la joven de desviarse del trayecto y la llevó hasta avenida Urquiza, a pocas cuadras de Soberanía Nacional, donde presuntamente ocurrió el ataque. La denunciante presentó capturas de pantalla de la app como prueba y recibió asistencia médica en el área de Ginecología del Hospital Perrando.

Con estos datos, la fiscal Ana Graciela González de Pacce ordenó la inmediata detención del sospechoso, domiciliado en el mismo barrio. Personal del Servicio Externo de la Comisaría Quinta Metropolitana lo interceptó en la zona de avenida Chaco y pasaje Fortín Loma Negra, alrededor de las 19:00 horas.

Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Honda Wave blanca y un celular Samsung A15 azul metálico, elementos que serán peritados. El acusado fue notificado de su aprehensión y será trasladado este miércoles para continuar con las diligencias judiciales.

La causa fue caratulada como “Supuesto abuso sexual con acceso carnal” y continúa bajo investigación del Equipo Fiscal N.º 2.

