De símbolo de gestión a problema mecánico: el camión 0 km de San Bernardo, en el taller y a la interperie.

A tan solo cuatro meses de su presentación oficial durante el Día del Pueblo, el pasado 28 de junio de 2025, el camión 0 km adquirido por el Municipio de San Bernardo se encuentra fuera de servicio. La unidad, que había sido mostrada como un logro de gestión, hoy permanece en un taller mecánico de Villa Ángela, en aparente estado de abandono.

Un camión nuevo con fallas

Según pudo averiguar este medio, el vehículo lleva más de dos semanas en un taller ubicado en cercanías de la Cooperativa Carval, en Villa Angela, donde permanece a la intemperie, expuesto al sol y la lluvia.

Versiones coincidentes señalan que el camión presenta problemas eléctricos y desperfectos mecánicos, lo que genera preocupación entre los empleados municipales por el alto costo de adquisición y la falta de información oficial sobre su reparación.

“Es un vehículo nuevo, no debería tener este tipo de fallas tan pronto”, comentó un trabajador del área automotor. Las dudas crecen también en torno al procedimiento adoptado: ¿por qué no fue llevado al service oficial, que debería cubrir la garantía del fabricante? ¿Fue este taller recomendado por la concesionaria? ¿El municipio perdió la garantía por algún error administrativo o decisión técnica?

Capacitación y decisiones políticas

Fuentes municipales consultadas aseguran que el municipio cuenta con dos choferes especializados, con experiencia en maquinaria pesada y agrícola, pero que no fueron designados para conducir el nuevo camión.

Según trascendió, el intendente Miguel Sotelo habría optado por asignar el manejo a personal proveniente del programa PAM, sin la formación adecuada para operar este tipo de vehículos.

Algunos empleados atribuyen esta decisión a diferencias políticas , entre con los choferes desplazados y el jefe comunal. Esta situación, de confirmarse, pondría en evidencia una administración poco técnica del parque automotor y decisiones que podrían tener consecuencias costosas para el erario público.

Preocupación y silencio oficial

Mientras el camión sigue detenido en Villa Ángela, no hay información oficial sobre quién se hará cargo de los gastos de reparación ni sobre los plazos para su regreso a la localidad.

A esto se suma el trascendido de que un tractor nuevo también estaría fuera de servicio, lo que aumenta la inquietud entre los trabajadores municipales.

Desde distintos sectores reclaman una intervención directa del intendente Sotelo para esclarecer la situación, determinar responsabilidades y garantizar que los bienes adquiridos con fondos públicos sean utilizados y mantenidos correctamente.

Por ahora, la postal del camión 0 km abandonado en un taller contrasta con la imagen de modernización y eficiencia que el municipio había querido proyectar meses atrás.