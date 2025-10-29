El IPDUV recuerda los requisitos obligatorios para realizar trámites: DNI y constancia de vínculo

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a todos los adjudicatarios y sus familiares que, para realizar cualquier trámite relacionado con la obtención del título de propiedad, la actualización de datos, el pago de cuotas, o adjudicación de viviendas, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Desde el organismo provincial, se recuerda en caso de que el trámite lo realice un familiar, tendrá que presentar además una constancia que acredite el vínculo con el beneficiario de la vivienda. De ser titular, deberá acercarse con el DNI. Los requisitos abarcan para gestiones de título de propiedad, actualización del grupo familiar, pago de cuotas, o adjudicación de la casa.

La atención se realiza exclusivamente en la sede de avenida Sarmiento 1801, y el cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la transparencia en los procedimientos administrativos y prevenir posibles maniobras irregulares o delictivas vinculadas a las viviendas adjudicadas.