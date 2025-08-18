Detuvieron en Pampa del Indio a un hombre acusado de cazar un puma

En la siesta del lunes 18 de agosto, personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental del Chaco concretó la detención de un hombre acusado de haber cazado un puma, hecho que había generado fuerte repudio social tras viralizarse en redes sociales el mes pasado.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 15 horas en el barrio Fátima de la localidad de Pampa del Indio, en el marco de una investigación iniciada el 18 de julio, cuando comenzaron a circular imágenes de la caza de un ejemplar de puma concolor, especie protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Agentes de la Sección Rural “Santos Lugares” lograron la aprehensión de Sergio Daniel Yrrazabal, de 51 años, domiciliado en Pampa del Indio, sobre quien pesaba un pedido de detención por parte de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín.

Tras ser reducido, el sospechoso fue trasladado y alojado en la Comisaría de General San Martín, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

El caso despertó amplia preocupación en sectores ambientalistas y de la comunidad en general, debido a que el puma es un animal silvestre cuya preservación resulta clave para el equilibrio del ecosistema chaqueño. La investigación continuará con nuevas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en que se produjo la caza y a determinar si existen otros implicados.