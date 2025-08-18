Robo en Resistencia: Detienen a un hombre que usó un inhibidor para abrir una camioneta

La Policía del Chaco inició una investigación de oficio tras la viralización de un video que muestra el momento en el que un hombre utiliza un inhibidor de señal para abrir una camioneta estacionada y robar objetos de su interior. El hecho ocurrió este domingo por la mañana en plena vía pública, en Resistencia, y fue registrado por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado cerca de la intersección de avenida Wilde y Catamarca.

El video muestra cómo los propietarios del vehículo, una Nissan Kicks, estacionan frente a una carnicería, descienden del rodado e ingresan al local. Segundos después, un sujeto que circulaba en una motocicleta desciende rápidamente, se acerca al vehículo y lo abre sin forzarlo, aparentemente utilizando un dispositivo inhibidor de señal que bloquea el cierre centralizado.

“Los clientes ingresan a la carnicería, inmediatamente este hombre se baja de la moto, verifica que efectivamente entraron, y cuando vio que estaban desatentos, se acercó al auto. Presumimos que tenía un inhibidor porque el dueño aseguró que lo había cerrado con el control remoto, pero al volver se encontró con que faltaban sus pertenencias”, explicó Dante Santi, gerente del comercio.

El delincuente ya fue identificado

Pese a que no se radicó una denuncia formal por parte de la víctima, la Policía provincial confirmó que inició una causa de oficio tras la difusión del video en redes sociales. Las imágenes permitieron identificar al supuesto autor, quien ya tendría antecedentes delictivos y fué capturado por la tarde.

Además, desde la fuerza indicaron que personal del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) se acercó hasta el lugar tras el hecho, y se encuentran trabajando en la localización del sospechoso, que merodeaba la zona en una motocicleta de 110 cc.