Hallan droga durante requisa en la Cárcel de Resistencia: secuestraron marihuana y cocaína

En un operativo desarrollado este lunes al mediodía en el Complejo Penitenciario Provincial N° 1, ubicado en la ciudad de Resistencia, personal penitenciario descubrió sustancias prohibidas durante una requisa de rutina en uno de los pabellones. El hallazgo motivó la intervención inmediata del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Chaco.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 12:00 horas el Subadjuntor Sebastián Lugo solicitó la presencia de la División Microtráfico Metropolitana luego de que guardiacárceles encontraran elementos sospechosos en el pabellón 12, sector 1 del penal.

En el lugar, el Subalcaide David Zanier detalló a los efectivos que durante la inspección hallaron un frasco plástico con tapa a rosca. Dentro de él había 102 envoltorios de nylon negro que contenían una sustancia vegetal amarronada. Tras la realización de la prueba de campo, se confirmó que se trataba de marihuana, con un pesaje total de 39 gramos.

Además, se secuestraron 7 envoltorios adicionales, también de nylon negro, que contenían una sustancia blanquecina. El test arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso aproximado de 5 gramos.

La diligencia se llevó adelante en presencia de un testigo . Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas de turno, los estupefacientes fueron formalmente secuestrados, colocados en sobres de papel sellados y rubricados por los intervinientes para su posterior remisión a sede judicial.

El procedimiento estuvo a cargo de la Oficial Principal Noelia Ivón Flores, jefa de servicio de la División Microtráfico, quien confirmó que se iniciaron actuaciones judiciales y administrativas para determinar responsabilidades dentro del establecimiento penitenciario y cómo las sustancias lograron ingresar al penal.

El caso reaviva la preocupación por el ingreso de drogas a los complejos carcelarios de la provincia, una problemática señalada por las autoridades de seguridad como uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico y el control interno de las unidades penitenciarias.