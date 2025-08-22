Detuvieron a un hombre en Resistencia con una moto robada y 46 cartuchos calibre 380

Un operativo de la Comisaría Cuarta de Resistencia permitió este jueves la detención de un hombre que trasladaba una motocicleta denunciada como robada y que, además, llevaba en su poder 46 cartuchos calibre 380 ACP.

El procedimiento se realizó alrededor de las 10:30 horas, cuando una patrulla observó en la intersección de avenida Malvinas Argentinas y Padre Cerqueira a un sujeto que arrastraba a su lado una motocicleta de 110 cilindradas en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó cambiar de dirección, pero fue alcanzado en calles Giachino y Bogotá. Según el parte oficial, se mostró hostil y se negó a brindar sus datos de identidad, por lo que fue demorado.

Tras la verificación del rodado, marca Motomel modelo B-110, se halló en su interior una caja color verde con 46 cartuchos calibre 380 ACP, inscripción “FLS-380AUTO”, sin que el sospechoso pudiera justificar su tenencia ni la propiedad del vehículo.

Posteriormente se estableció que el hombre se llamaba David Esteban Ramírez (42), domiciliado en el barrio 29 de Agosto de Resistencia. Además, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro en una causa por robo denunciada en la Comisaría Sexta por el ciudadano Vallejos Eleno Marcos.

El Equipo Fiscal en turno dispuso que tanto el detenido como los elementos secuestrados fueran remitidos a la Cría. Sexta, por razones de jurisdicción, y que Ramírez sea notificado en la causa por “supuesto encubrimiento”. También ordenó relevar cámaras de seguridad y posibles testigos de lo ocurrido.