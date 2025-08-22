Detuvieron a un hombre con un inhibidor de señal en Resistencia

En el marco de una serie de operativos destinados a combatir la modalidad delictiva conocida como “inhibidores de señal de vehículos”, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana lograron detener a un hombre en Resistencia.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes al mediodía, en la intersección de avenida Hernandarias y calle García Merou, donde fue demorado Hugo Anselmo Cabral, de 44 años. En poder del mismo se secuestró una radio portátil de color negro con su cargador, dispositivo que se investiga si era utilizado para bloquear sistemas de cierre centralizado de automóviles.

Desde la Policía explicaron que en las últimas semanas se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación distintos hechos con esta modalidad delictiva, lo que motivó el despliegue de recursos humanos y materiales para dar con los responsables.

Tras la aprehensión, intervino la Fiscalía de Investigación Penal en turno, que ordenó el secuestro del aparato y la notificación de las imputaciones al detenido. Las autoridades señalaron que se continúan con las diligencias para determinar si Cabral estaría vinculado a robos en la zona mediante este método.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario principal Marcelo Fabián Leites, jefe de la División Delitos Contra la Propiedad, y del comisario principal Raúl Ricardo Pelizardi, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.