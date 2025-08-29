Secuestran camioneta y cigarrillos de origen extranjero en control caminero de Puerto Eva Perón

Este viernes por la tarde, personal de la Policía Metropolitana – Puesto Caminero Puerto Eva Perón interceptó una camioneta Toyota Hilux color bordo que transportaba cigarrillos de origen extranjero sin documentación legal, en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N° 11, km 1.102, a la altura de Puerto Eva Perón.

El vehículo era conducido por Claudia Guillermina Sosa, de 42 años, oriunda de Villa del Carmen, Formosa, quien se dirigía hacia Resistencia, Chaco. Durante el control, los agentes constataron que la mercadería ilegal estaba oculta en los paneles de las puertas, la tapa de la caja de la camioneta y debajo de los asientos. Se trataba de cigarrillos de la marca Rodeo sin el aval aduanero correspondiente.

Tras comunicarse con personal de Aduana, se procedió al conteo de la mercadería y al secuestro del vehículo, en cumplimiento del Código Aduanero (Ley 22.415). Posteriormente, se consultó con el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, a cargo del Dr. Mianovich, quien dispuso que la camioneta y la totalidad de los cigarrillos fueran retenidos, mientras que la conductora fue notificada en libertad, quedando su situación a resolución futura de la causa.

El operativo estuvo encabezado por el Subcrio. Jorge Ismael Díaz, jefe del puesto caminero, con colaboración de personal de verificación vehicular.