Todo Chaco bajo alerta amarillo por tormentas fuertes

Este sábado, desde las 6.16, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes en toda la provincia, el cual se extenderá hasta la noche de hoy, aunque la inestabilidad seguirá durante todo el domingo y el lunes.

Así, el informe indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

De la misma forma, se esperan tormentas aisladas durante todo el domingo y un leve descenso de temperatura, ya que la mínima será de 22º y la máxima de 28º.

Para el lunes regresarán las tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, y el fenómeno irá disminuyendo en intensidad para la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 19º y los 31º.