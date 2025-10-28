Detuvieron a dos hombres con un arsenal de armas y un uniforme policial

WhatsApp Image 2025-10-28 at 06.29.52

Anoche alrededor de las 1.30, los efectivos realizaban recorridas de prevención de ilícitos por los barrios de la jurisdicción, identificación de vehículos y personas.

En el barrio Villa Prosperidad demoraron a dos hombres que al ver a los agentes intentaron cambiar de dirección, pero los agentes los alcanzaron, ofrecieron tenaz resistencia agrediendo a los agentes, sin lesionarlos. Allí solicitaron que exhiban lo que llevaban en su mochila fue así que descubrieron un arsenal.

En su poder tenían una pistola 9mm Tanfoglio, dos almacenes cargadores, 46 cartuchos calibre 9 mm, un revolver de juguete, pantalón, camisa y gorra de uniforme policial, un cuchillo y una balanza digital. No supieron dar explicaciones sobre lo hallado. Procedieron al secuestro y al traslado a la dependencia policial.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso que los demorados de 49 y 33 años sean notificados de su aprehensión por Supuesto Atentado y Resistencia Contra la Autoridad y Supuesta infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

Más Noticias

b22b7d72-1a93-4aba-be01-306a206b17bc-1

Partió el primer cargamento de sandías desde Castelli a Uruguay

aguilar-eduardo-01

Eduardo Aguilar: “Esta democracia del voto en contra hay que revertirla con un mensaje sensato”

434144w790h481c.jpg

Villa cuenta los minutos para su estreno ante Independiente BBC

Te pueden interesar

b22b7d72-1a93-4aba-be01-306a206b17bc-1

Partió el primer cargamento de sandías desde Castelli a Uruguay

aguilar-eduardo-01

Eduardo Aguilar: “Esta democracia del voto en contra hay que revertirla con un mensaje sensato”

434144w790h481c.jpg

Villa cuenta los minutos para su estreno ante Independiente BBC

434117w557h372c.jpg

Cipolini: «Es una oportunidad para corregir errores y fortalecer logros»

WhatsApp Image 2025-10-28 at 06.29.52

Detuvieron a dos hombres con un arsenal de armas y un uniforme policial