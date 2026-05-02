Castelli concretó una nueva venta de cartón reciclado y refuerza la economía circular

La Municipalidad de Juan José Castelli realizó una nueva comercialización de material reciclable desde la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos, en el marco de las políticas ambientales que impulsa la gestión local.

En esta oportunidad, se concretó la salida de más de 23 toneladas de cartón prensado, material que fue previamente recuperado, clasificado y acondicionado para su venta fuera de la ciudad.

La actividad estuvo coordinada por la secretaria de Ambiente, Mónica Sosa, junto al coordinador del área, Daniel Nuske.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones se realiza de manera periódica y permite avanzar en una gestión más eficiente de los residuos, reduciendo el impacto ambiental y generando valor a partir de materiales reutilizables.

Además, remarcaron que el trabajo sostenido en la separación y recuperación contribuye a optimizar recursos y consolidar una comunidad más comprometida con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.