Cipolini: «Es una oportunidad para corregir errores y fortalecer logros»

Para el intendente Bruno Luis Cipolini, el resultado electoral del domingo último debe tomarse como un análisis para fortalecer las políticas que se trazan desde el gobierno. «Es una buena oportunidad para fortalecer las políticas que, desde el Municipio, como el caso nuestro, de la provincia y la Nación, es una nueva ocasión para mostrar que podemos llevar las soluciones a los principales problemas que tenemos en la Argentina, el Chaco y el Municipio de Sáenz Peña», indicó.

Cipolini dijo que genera expectativas este resultado «porque tenemos que mostrar voluntad de corregir errores y fortalecer lo que se ha hecho bien, dado que las realidades son diferentes según cada región del país». En cuanto al porcentaje de votantes sostuvo que «me sorprendió gratamente que hayamos aumentado el porcentaje de votantes, porque implica que la ciudadanía va entendiendo que hay que participar».

De tener un 45% de votantes del total del padrón en las elecciones legislativas provinciales en mayo pasado en Sáenz Peña, concurrieron a emitir su voto el 60% del padrón para elegir diputados y senadores nacionales. Indicó que la jornada eleccionaria fue tranquila, y destacó el apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza, «porque es el cambio que la Argentina necesita y es bueno saber que el Chaco aporta lo suyo para este objetivo».

UNA NUEVA INSTANCIA

Admitió luego que este triunfo electoral en el Chaco «nos genera una nueva instancia de trabajo intenso, donde el primer paso es analizar qué errores pudimos cometer, y en segundo lugar establecer metas para satisfacer demandas que tengan que ver con la generación de empleo privado».

En tal sentido sostuvo que en el Municipio «redefinimos metas para atraer al inversor privado y dentro de este esquema, el parque industrial es un ejemplo, como también el apoyo en la faz productiva y en lo que respecta a microemprendedores».