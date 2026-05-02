Avia Terai realizó jornada sobre violencia escolar y activó protocolos de seguridad

La Municipalidad de Avia Terai llevó adelante una jornada de reflexión y prevención destinada a la comunidad educativa de la EES N° 27 “Malvinas Argentinas”, en el marco de recientes situaciones que generaron preocupación en instituciones de la región.

El encuentro se desarrolló en el SUM del edificio municipal y fue organizado a través del área de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de abordar la problemática de la violencia escolar y sus causas estructurales, además de brindar herramientas de contención.

Desde el municipio informaron que, ante amenazas y pintadas intimidatorias detectadas en establecimientos educativos, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. En ese contexto, la jornada buscó generar un espacio de diálogo entre docentes, padres y alumnos, fortalecer vínculos y diseñar estrategias de intervención ante situaciones críticas.

La actividad contó con la participación de profesionales y autoridades, entre ellos trabajadores sociales, representantes judiciales y efectivos policiales, quienes aportaron distintas miradas para el abordaje integral de la problemática.

Durante el encuentro se remarcó la importancia del trabajo conjunto para garantizar entornos seguros, destacando que la educación y la seguridad de los jóvenes requieren del compromiso de toda la comunidad.