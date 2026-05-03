Detuvieron a dos hermanos tras un ataque a tiros en un evento en Resistencia

Dos hombres fueron detenidos acusados de protagonizar un violento ataque con arma de fuego durante un evento social en Resistencia. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado y dejó como saldo a dos personas heridas, aunque fuera de peligro.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento de Investigaciones Complejas, que logró aprehender a los sospechosos, dos hermanos de 35 y 33 años, señalados como los presuntos autores de los disparos.

Según la denuncia, el episodio tuvo lugar en inmediaciones de las calles Frondizi y Nicaragua, donde se desarrollaba un festejo en una vivienda. En ese contexto, los acusados se habrían presentado en el lugar y, tras una discusión con los asistentes, uno de ellos extrajo un arma de fuego y se la entregó a su hermano, quien efectuó varios disparos contra los presentes.

Como consecuencia, dos hombres de 35 y 41 años resultaron heridos. Fueron asistidos por el médico de turno, quien diagnosticó lesiones de arma de fuego en el glúteo izquierdo y en el brazo izquierdo, respectivamente. Ambos se encuentran conscientes y estables.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron tareas que permitieron localizar a los sospechosos en una vivienda sobre avenida Chaco. Cerca de las 20 del mismo día, los efectivos rodearon el inmueble y lograron que los acusados se entregaran voluntariamente.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer el hecho.