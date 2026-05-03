Resistencia y un domingo con temperatura invernal: cómo seguirá el clima en la semana

La ciudad de Resistencia atraviesa un domingo con características invernales, marcado por un descenso en la temperatura. La jornada comenzó con una mínima de 9°C y se espera que la máxima no supere los 21°C.

Durante la mañana, el cielo se presenta algo nublado, con vientos provenientes del sector Este a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para la tarde, se prevé que las condiciones se mantengan con cielo algo nublado y temperaturas moderadas, mientras que hacia la noche el termómetro descendería hasta los 16°C.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el lunes se registrará un leve ascenso térmico. La mínima será de 15°C con cielo mayormente nublado, y los vientos rotarán del noreste hacia el este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde-noche, la máxima alcanzaría los 26°C.

En tanto, para el martes se espera un incremento más marcado de la temperatura. La mínima rondaría los 20°C con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. La máxima llegaría a los 28°C, con vientos del sector norte de entre 13 y 22 km/h.

Desde el organismo recomiendan consultar las actualizaciones y eventuales alertas a través de los canales oficiales, ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.