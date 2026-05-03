Hallan muerto a un hombre dentro de su camioneta a la vera de la ruta 90

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de su camioneta durante la mañana de este domingo en General San Martín, en un hecho que es materia de investigación por parte de la Justicia.

El episodio fue advertido a efectivos de la Comisaría local, quienes se dirigieron hasta la Ruta Provincial 90, a unos mil metros del acceso al camino que conduce hacia la Ruta Provincial 48. Al llegar, constataron la presencia de una Renault Duster detenida sobre la banquina izquierda, sin signos de haber sufrido daños.

Dentro del vehículo se encontraba el conductor, quien ya no presentaba signos vitales. En el lugar también estaban familiares del hombre, quienes indicaron que «habría sufrido una descompensación previa y luego dejó de respirar».

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Caminera para ordenar el tránsito en la zona, mientras que también trabajaron en el lugar el médico forense y efectivos de Bomberos, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de las diligencias para determinar con precisión las causas del fallecimiento. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque las primeras versiones apuntan a un problema de salud.