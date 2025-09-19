El Gobierno Provincial Anuncia El Cronograma De Pagos Para La Administración Pública

WhatsApp Image 2025-09-19 at 09.47.30

El Gobierno del Chaco informa que la acreditación de los sueldos correspondientes al mes de septiembre 2025 se realizará los días 1 y 2 de octubre.

Para el sector pasivo: los sueldos se acreditarán el miércoles 1 de octubre, y estarán disponibles para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.

Para el sector activo: los sueldos se acreditarán el jueves 2 de octubre, y también estarán disponibles desde las 21 horas en la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.

Con responsabilidad y orden en la administración, la Provincia sostiene el compromiso de asegurar el pago de sueldos en las fechas establecidas, reconociendo el esfuerzo de quienes día a día aportan al desarrollo del Chaco.

