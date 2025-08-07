Desbaratan a un delincuente con frondoso prontuario tras robo en una casa de fin de semana en Resistencia

Un nuevo golpe contra el delito contra la propiedad fue concretado por efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, quienes lograron identificar y detener a un reconocido delincuente con múltiples antecedentes penales. El sujeto está acusado de participar en el robo a una vivienda de fin de semana ubicada en zona rural de Resistencia, hecho ocurrido el pasado 12 de julio.

El operativo culminó con el allanamiento de un domicilio en el barrio Ministro Rawson (ex Villa Aeropuerto), el secuestro de herramientas y electrodomésticos presuntamente sustraídos, y la detención de Nicolás Roberto G., alias “Colacho”, de 38 años, quien registra antecedentes por robo, robo a mano armada, hurto y doble homicidio.

El hecho: una casa desvalijada sin violencia visible

La investigación se inició tras la denuncia del ciudadano Sergio Gerardo E., quien manifestó que, al regresar a su casa de fin de semana el 12 de julio, aproximadamente a las 11:00, notó que una ventana había sido abierta sin signos de violencia. En el interior constató la falta de múltiples elementos de valor, entre ellos un freezer, una cafetera, una waflera, una sandwichera, un cuchillo carnicero, varias herramientas, un ventilador y hasta un tocadiscos.

La División Delitos Contra la Propiedad, bajo las órdenes del Crio. Ppal. Marcelo Fabián Leites, se abocó de inmediato a tareas investigativas. Como primera medida, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad, tanto del domicilio afectado como de viviendas linderas del barrio Monte Alto, zona donde ocurrió el ilícito.

Las cámaras revelaron el modo operativo

El análisis del material fílmico permitió reconstruir el modus operandi de los ladrones. En las imágenes se observó la llegada de dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo 110 cc, quienes ingresaron a la propiedad y comenzaron a acarrear elementos robados hasta una zona oscura de la calle. Minutos después, apareció un automóvil Chevrolet Corsa Combo blanco, que recogió los objetos y abandonó rápidamente el lugar.

A partir de allí, comenzó el seguimiento del vehículo sospechoso mediante las cámaras del sistema de video vigilancia de la Policía del Chaco y dispositivos privados. El rodado fue visto circulando por Colectora Ruta 16, avenida Sarmiento, Combate Vuelta de Obligado, Italia, Laprida, Las Heras, Juan B. Justo, y Rodríguez Peña, hasta finalmente desaparecer en el barrio Ministro Rawson.

Una cara conocida para los investigadores

En ese contexto, personal de calle inició tareas discretas en la zona, que incluyeron entrevistas con vecinos y vigilancia encubierta. Así, lograron ubicar al vehículo estacionado frente a una vivienda de calle Silvano Dante Nº 8xx, y establecer que su propietario sería “Colacho” G., nombre que no pasó desapercibido para los uniformados.

Mediante consultas a bases de datos y plataformas digitales, se confirmó que Gutiérrez es un reincidente con amplio historial delictivo, habiendo sido detenido en varias ocasiones por robo, robo a mano armada, hurto y doble homicidio, lo cual intensificó la gravedad del caso.

Allanamiento y secuestros

Con los elementos probatorios reunidos, la justicia autorizó el allanamiento del domicilio en el marco del Decreto Nº 243/25, con intervención del Juzgado de Garantías N° 01 a cargo del Dr. Luciano Roy, y la Fiscalía N° 03, dirigida por la Dra. Roxana Soto.

El procedimiento, ejecutado con éxito por personal especializado, permitió el secuestro del vehículo Chevrolet Corsa Combo blanco, dominio DWQxxx, utilizado durante el hecho, así como de múltiples elementos robados o presuntamente adquiridos con dinero proveniente del delito:

(01) Máquina soldadora Lusqtoff SML130-7 color naranja

(01) Máquina soldadora Lusqtoff IRON-140 color naranja

(01) Grupo electrógeno Honda EU101 , color rojo

(01) Gato hidráulico marca Issei , color verde

(02) Caballetes marca Issei , color verde

(01) Cuchillo de 30 cm , cabo blanco

(01) Par de zapatillas deportivas grises , talle 41 EUR

(01) Campera inflable negra, marca YD, talle 5XL

Según indicaron los investigadores, algunas de estas prendas habrían sido utilizadas por el imputado al momento del hecho, reforzando la hipótesis de su participación directa.

«Colacho», nuevamente tras las rejas

Concluido el allanamiento, G. fue aprehendido formalmente e identificado como el autor material del hecho investigado. Fue trasladado a la Comisaría Novena, por razones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la Fiscalía N° 3. La causa avanza bajo la carátula de “Supuesto Robo”, aunque no se descarta que se amplíe o modifique la imputación conforme se recabe mayor evidencia.

El jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, Crio. Ppal. Raúl Ricardo Pelizardi, destacó el trabajo articulado entre áreas de videovigilancia, investigaciones de campo y análisis criminal, subrayando que “la reincidencia es una amenaza constante para la seguridad pública, y casos como este deben ser abordados con todo el peso de la ley”.

Las diligencias judiciales continúan, y no se descartan nuevos allanamientos o imputaciones en función de los avances periciales y declaraciones de testigos.