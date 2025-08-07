Golpe al abigeato en Colonia Benítez: secuestran carne faenada, cueros bovinos y detienen a un sospechoso tras una persecución

En un nuevo operativo de control vehicular desplegado por la Policía del Chaco, personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana desbarató en la madrugada del martes una presunta maniobra de abigeato en zona rural de Colonia Benítez, que incluyó una persecución vehicular, secuestro de productos cárnicos, cueros bovinos con señales identificatorias y la detención de un sujeto con antecedentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:30 de la mañana sobre un camino vecinal, en una zona conocida por su actividad ganadera. Durante una recorrida preventiva y de control, efectivos de la Sección Rural Costa Iné observaron un automóvil Volkswagen Gol Trend en actitud sospechosa. Al intentar interceptarlo, el conductor evadió el control policial, dando inicio a una breve pero intensa persecución.

A unos 200 metros del acceso asfaltado a Colonia Benítez, el vehículo fue abandonado tras detenerse abruptamente. Dos de sus ocupantes, ambos hombres, descendieron del automóvil y se internaron rápidamente en el monte cercano, logrando escapar pese al operativo de rastrillaje desplegado minutos después.

Sin embargo, dentro del rodado permanecía una tercera persona, quien fue inmediatamente reducida e identificada por los agentes. Se trata de Rafael de Jesús V-, de 32 años, con domicilio en el Gran Resistencia, quien quedó aprehendido en el lugar.

Carne fresca, cueros y marcas: las pruebas del delito

Lo que los agentes encontraron dentro del automóvil confirmó las sospechas. En la inspección ocular inicial se hallaron alrededor de 500 kilogramos de carne vacuna recientemente faenada, cuatro cueros bovinos con sus respectivas cabezas, y documentación de interés para la causa. Inmediatamente, se dio intervención a la Fiscalía Rural y Ambiental, que ordenó el secuestro del vehículo, los productos cárnicos, los cueros y cualquier otro elemento vinculado a la investigación.

Un médico veterinario de la Policía participó de la diligencia para verificar la procedencia de los animales. Según el informe preliminar, uno de los cueros presentaba marca y señal registradas, mientras que los otros tres exhibían señal sin marca. A partir de estos indicios y tras compulsar los registros ganaderos correspondientes, se logró determinar la propiedad de los animales, que pertenecerían a la productora ganadera Esther Elba Mircovich.

El equipo policial se comunicó con el apoderado legal de la damnificada, el Sr. Roberto Erceg, quien fue informado oficialmente del procedimiento y anticipó que presentará la denuncia penal correspondiente para impulsar la causa.

Una modalidad delictiva que preocupa al sector

El delito de abigeato, es decir, el robo y faena clandestina de ganado, es una problemática creciente en las zonas rurales del Chaco. No solo representa un perjuicio económico significativo para los productores, sino que también pone en riesgo la salud pública, al comercializarse carne sin control sanitario, y alimenta circuitos de comercialización ilegal que afectan a todo el ecosistema productivo.

La rápida intervención del personal de Seguridad Rural fue clave para evitar que los productos faenados ingresaran al mercado informal. Desde la fuerza señalaron que se intensifican los controles en caminos rurales, especialmente en horarios de madrugada, momento en que suelen operar las bandas dedicadas al abigeato.

En este caso, se sospecha que los tres sujetos involucrados actuaron en horas de la noche o la madrugada, faenando al menos cuatro animales en un campo de la zona para luego transportar la carne en el automóvil secuestrado, sin refrigeración ni ningún tipo de norma sanitaria.

Investigación en curso

El único detenido hasta el momento, V., fue trasladado y alojado en la Comisaría de Margarita Belén, donde permanece a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, que ya inició actuaciones por el delito de abigeato agravado y podría ampliar los cargos en base al avance de la investigación.

En tanto, las fuerzas de seguridad continúan con tareas de rastrillaje e identificación de los dos sujetos restantes que se dieron a la fuga. Se presume que los prófugos podrían pertenecer a un grupo que opera regularmente en la región, dada la logística observada y la forma de actuar.

Desde la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, el jefe del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, Crio. Ppal. Rubén José Luis Irala, destacó el accionar de los efectivos y aseguró que se continuará reforzando la presencia policial en áreas rurales: «No vamos a tolerar el abigeato. Estamos trabajando coordinadamente con los fiscales y con los productores para prevenir y perseguir este tipo de delitos que afectan directamente al campo y al desarrollo económico de la provincia».