Recuperan un automóvil sustraído en Resistencia y detienen a joven con antecedentes por presunto hurto

Personal de la División Sustracción Vehicular, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, logró recuperar un automóvil denunciado como sustraído por su propietario y detener al presunto autor del hecho. El procedimiento se realizó este miércoles en el barrio Provincia Unida de la capital chaqueña, y forma parte de una causa por “supuesto hurto”, que investiga la Fiscalía N° 13 a cargo del Dr. Víctor Recio.

El vehículo en cuestión, un FIAT Siena blanco, había sido entregado por el damnificado a un conocido mecánico para supuestos arreglos técnicos, pero nunca fue devuelto. El detenido, Emiliano Ezequiel G., de 22 años, fue identificado junto al rodado al momento de la intervención policial, y quedó a disposición de la justicia.

Una confianza traicionada: el damnificado entrega su auto para reparar y termina en la comisaría

La historia comenzó el pasado 1 de agosto, cuando el ciudadano Bonifacio M., de 67 años, domiciliado en el barrio Hipólito Yrigoyen, entregó su automóvil a Emiliano G. para realizar reparaciones mecánicas. Según consta en la denuncia, el propio G. pasó a buscar el vehículo desde la casa del denunciante, asegurando que en breve lo devolvería.

Sin embargo, los días pasaron y el automóvil nunca regresó a manos de su propietario. El 5 de agosto, ante la insistencia del damnificado, G. argumentó que el vehículo se encontraba en un taller mecánico ubicado en Cacique Ñare y avenida Sabin. Al dirigirse al lugar, M. habló con un sujeto apodado “Tito”, quien manifestó no conocer ni al automóvil ni a G., lo que encendió todas las alarmas.

Intentando localizar nuevamente al joven, M. se dirigió a su domicilio habitual, pero G. no se encontraba en el lugar. Fue entonces cuando decidió acudir a la Comisaría Cuarta Metropolitana y radicar formal denuncia por hurto, dando inicio a la causa judicial.

Investigación, patrullaje encubierto y hallazgo del vehículo

Ante la denuncia, efectivos de la División Sustracción Vehicular se abocaron a tareas investigativas. A partir de testimonios informales recabados en la zona, vecinos del barrio 300 Viviendas —donde G. tendría residencia— señalaron haberlo visto por el lugar, aunque evitaron identificarse por temor a represalias.

Finalmente, en horas del mediodía del 6 de agosto, mientras un móvil policial realizaba recorridas en avenida Marconi, al llegar a la altura del número 1800, intersección con pasaje Balcarce , los efectivos divisaron un vehículo de similares características al denunciado. Al acercarse con precaución, constataron que se trataba del FIAT Siena blanco sin dominio colocado, y junto a él se encontraba Emiliano G., quien fue inmediatamente reducido e identificado.

Tras verificar el número de chasis , se confirmó que se trataba del vehículo sustraído. En su interior se hallaron además las chapas patentes , las llaves de encendido y documentación coincidente con la denuncia.

Intervención fiscal y entrega del vehículo a su propietario

Inmediatamente se dio intervención al Equipo Fiscal en turno, a cargo del Dr. Víctor Recio, quien dispuso el secuestro formal del vehículo y, tras presentación de documentación por parte del damnificado, la entrega del rodado en el lugar al titular legítimo, el señor Bonifacio M., quien recibió el automóvil conforme y en las condiciones halladas.

Por su parte, G. fue notificado de su aprehensión y de su imputación en la causa, siendo trasladado bajo custodia policial hasta la Comisaría Cuarta Metropolitana, donde quedó alojado a disposición de la justicia. También fue remitido al Departamento de Antecedentes Personales para su identificación dactiloscópica.