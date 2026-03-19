Carabajal impulsa el puente con Paraguay y destaca el potencial del puerto Las Palmas para el desarrollo regional

El intendente de La Leonesa, José Carabajal, volvió a poner en agenda el proyecto de conectividad internacional con Paraguay a través de un puente sobre el río Paraguay, al que definió como “un sueño clave” para el desarrollo del departamento Bermejo y de toda la provincia.

El jefe comunal explicó que la iniciativa ya forma parte de una agenda bilateral impulsada por el gobernador chaqueño y autoridades del vecino país, con el objetivo de vincular el Chaco con el departamento de Ñeembucú, en Paraguay, ya sea a la altura de Puerto Las Palmas o de Curupaití.

Carabajal remarcó que esta conexión permitiría potenciar el comercio, el tránsito de personas y la integración regional. Mientras tanto, señaló que como paso previo se analiza la implementación de una barcaza que conecte ambos puntos, facilitando el intercambio económico.

En paralelo, destacó el rol estratégico del Puerto Las Palmas, que actualmente canaliza la producción arrocera de la zona, aunque mayormente por vía terrestre. Según indicó, con la puesta en funcionamiento pleno del puerto se podrían exportar productos directamente desde la región, incluyendo arroz y otros bienes, evitando traslados a otras provincias.

“El 100% del arroz hoy sale por tierra, pero si activamos el puerto vamos a poder embarcar directamente desde acá”, explicó.

El intendente también subrayó que el eventual puente permitiría el ingreso de producción agrícola paraguaya hacia el puerto chaqueño, generando un flujo comercial más amplio y dinamizando la economía local.

En cuanto a la ubicación de la obra, señaló que existen dos alternativas: una en jurisdicción de General Vedia, que requeriría mayor inversión en infraestructura vial, y otra en Puerto Las Palmas, donde ya existe pavimento cercano, lo que reduciría costos y tiempos de ejecución.

No obstante, Carabajal reconoció que la región aún no está completamente preparada para un crecimiento inmediato de esta magnitud. En ese sentido, mencionó la falta de infraestructura básica como estaciones de servicio, capacidad hotelera y servicios asociados al turismo y al transporte.

“Hoy no estamos en condiciones de absorber todo ese desarrollo, pero en dos o tres años podemos estar preparados”, afirmó.

Asimismo, consideró clave definir el modelo de gestión del puerto, inclinándose por una administración privada o mixta que permita su funcionamiento eficiente. También defendió el traslado de equipamiento desde Barranqueras hacia Las Palmas, al asegurar que se trata de maquinaria que actualmente no está operativa.

Finalmente, estimó que, con las condiciones actuales, el puerto podría comenzar a operar en un plazo cercano a los 90 días, lo que representaría un paso decisivo para consolidar el desarrollo productivo y logístico de la región.