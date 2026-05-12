Obras que transforman: Colonia Aborigen suma infraestructura, servicios y espacios recreativos

El gobierno provincial avanza con la incorporación de nuevos espacios recreativos, sectores de permanencia y oficinas destinadas al Registro Civil y Ñachec, fortaleciendo uno de los puntos más emblemáticos de la localidad.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, avanza con las obras de refuncionalización de la Plaza Central de Colonia Aborigen, una intervención integral impulsada por la gestión del gobernador Leandro Zdero que busca recuperar y modernizar uno de los espacios públicos más importantes de la comunidad.

En ese marco, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, acompañado por el ministro de Gobierno, Carim Peche y el subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán recorrieron los trabajos próximos a inaugurarse y destacó el impacto de la obra para los vecinos de la localidad.

“Hicimos una intervención integral para recuperar este espacio tan importante para la comunidad, incorporando infraestructura que mejora el encuentro y recreación de los vecinos”, expresó Domínguez.

La obra contempla mejoras urbanas integrales que incluyen nuevos sectores recreativos, espacios de descanso, forestación, juegos infantiles y áreas destinadas a ferias artesanales, promoviendo la integración social y el fortalecimiento de la identidad cultural local.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación de colores inspirados en la bandera Aimara, símbolo representativo de los pueblos originarios, reafirmando el valor cultural e identitario de Colonia Aborigen.

Además, se ejecutó la jerarquización del acceso principal mediante un playón conectado con la avenida de ingreso y el edificio municipal, acompañado por murales que aportarán identidad visual y sentido de pertenencia al espacio público.

La intervención también incluyó la creación de un nuevo nodo central que conservará el escenario principal y los mástiles de las banderas Argentina, del Chaco y Aimara, consolidando a la plaza como un punto de encuentro para actividades institucionales, culturales y comunitarias.

Como parte de esta transformación, el Gobierno provincial incorporó nuevos espacios destinados al funcionamiento del Registro Civil y oficinas de Ñachec, mejorando la accesibilidad y optimizando la atención para los vecinos de la localidad.

Con estos trabajos, la gestión provincial continúa impulsando obras que fortalecen la infraestructura urbana, promueven la inclusión y generan espacios públicos modernos y accesibles para toda la comunidad.